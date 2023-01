Forze dell'Ordine in azione tra spaccio e furti

La notte scorsa la Polizia di Stato, che nella circostanza si è avvalsa anche di unità cinofile di Milano, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale, in sinergia e in armonia con le direttive ricevute dal Prefetto, hanno operato con dinamicità sul territorio legnanese effettuando congiuntamente un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio, mirato ad arginare il degrado che investe alcune porzioni di territorio e a prevenire e reprimere la commissione di reati predatori e di spaccio. Particolare attenzione è stata altresí rivolta alla sicurezza stradale.

Forze dell'Ordine in azione a Legnano tra spaccio e furti

Le Forze dell'Ordine hanno pertanto monitorato i parchi cittadini, in particolare Parco Falcone e Borsellino, l'Area Cantoni, Largo Tosi, Largo Medaglie D'Oro, Corso Italia, la Stazione Ferroviaria e le Statali del Sempione e del Saronnese. Controlli mirati all'antispaccio sono stati poi effettuati dalla Polizia di Stato in alcune aree della periferia, che hanno portato al sequestro di 108 grammi di hashish.

Sono state controllate 134 persone, 60 veicoli, 20 esercizi commerciali riscontrando, in uno di questi, la violazione della normativa igienico sanitaria e altre violazioni che saranno oggetto di successivi accertamenti da parte della Polizia Locale. Nell'ottica della sicurezza stradale la Polizia Locale ha elevato 5 sanzioni al codice della strada, 17 sanzioni per sosta irregolare, rimosso una vettura ed effettuato 22 alcoltest e 2 drugtest.

Infine, nella medesima serata, in area Cantoni la Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà per ricettazione di una mountain bike che era stata rubata il giorno precedente, poi restituita al proprietario, un cittadino italiano di 45 anni, noto agli agenti del Commissariato e già gravato dalla misura di prevenzione dell'avviso orale.