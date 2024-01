Forza un posto di blocco e scappa sulla moto da cross senza targa: preso dalla Polizia Locale

Per cercare di evitare un controllo scappa a tutta velocità sul Sempione ma alla fine viene bloccato dagli agenti della Polizia Locale del Comando unico di Pogliano-Nerviano all'altezza del Rho Center di via Leopardi a Rho

Forza un posto di blocco e scappa sulla moto da cross

Sabato pomeriggio movimento per gli agenti del comando unico che intorno alle 16, mentre stavano effettuando un controllo sul Sempione all'altezza della Farmacia comunale di piazza 25 aprile a Pogliano hanno notato un uomo in sella alla sua moto da cross senza targa. L'uomo accortosi del posto di blocco ha cercato di evitarlo iniziando a guidare a tutta velocità lungo una delle strade più trafficate della zona.

Inseguimento da film lungo il Sempione

Un inseguimento da film con l'uomo in sella alla sua moto che ha bruciato semafori, tagliato rotonde e effettuato sorpassi alle auto in coda sul Sempione. Gli agenti del comando unico di Pogliano-Nerviano sono però riusciti a stargli dietro e a bloccarlo all'altezza dell'ingresso del centro commerciale Rho Center posto in corrispondenza dell'Esselunga.

"Tutti i motociclisti da cross fanno così, girano senza targa"

Una volta fermato il fuggitivo, un uomo di nazionalità italiana di 57 anni, che aveva la targa con sè ma non esposta, si è giustificato affermando: «Tutti i motociclisti da cross fanno così, non mettono la targa per evitare le multe e vanno a divertirsi nei campi».

Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di veicolo di servizio

Il motociclista è stato denunciato per resistenza e danneggiamento di un veicolo di servizio, durante la fuga, infatti, l'uomo si è scontrato con il mezzo di servizio degli agenti della Polizia Locale del comando unico guidato dal comandante Stefano Palmeri

Moto sequestrata e patente ritirata

La moto è stata sequestrata, la patente ritirata e il motociclista è stato anche sanzionato per circolazione senza targa e guida pericolosa.