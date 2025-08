il furto nel parcheggio del supermercato

Veniva sorpreso da militari operanti mentre asportava un borsello dall'interno di un veicolo

Forza il finestrino di un'auto parcheggiata fuori da un supermercato e ruba un portafoglio: arrestato un tunisino 45enne.

Forza un finestrino e ruba un portafoglio: arrestato un 45enne

Sabato 2 agosto alle ore 18.30 circa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile Legnano traeva in arresto, in flagranza di reato per furto su autovettura, un tunisino, irregolare e pregiudicato. Veniva sorpreso da militari operanti mentre asportava un borsello dall'interno di un veicolo, forzando il finestrino, parcheggiato nei pressi del supermercato LIDL di viale Sabotino. Trattenuto presso camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima prevista per lunedì mattina a Busto Arsizio.