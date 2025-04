Fornaroli, gli alunni della Santa Caterina donano i propri disegni ai pazienti della Pediatria

È un regalo speciale quello che gli alunni della scuola primaria Santa Caterina da Siena di Magenta hanno fatto ai giovani pazienti del reparto di Pediatria dell'ospedale Fornaroli: tanti disegni coloratissimi con un messaggio di speranza e serenità.

Fornaroli, tanti disegni per i pazienti della pediatria

La consegna dei lavori è avvenuta nei giorni scorsi, ad opera di alcune insegnanti della scuola magentina in rappresentanza di tutte le colleghe. A ricevere i lavori, il primario di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale di Magenta, dottor Stefano Fiocchi, insieme ai medici, infermieri e operatori del suo staff e ad alcuni giovani ospiti del reparto. L'iniziativa è stata così descritta dalle insegnanti dell'istituto:

"All’iniziativa, accompagnata da un percorso di sensibilizzazione, apprendimento e riflessione sul tema del conforto, dell’accoglienza e della cura hanno partecipato tutte le 18 classi della nostra scuola con i 415 alunni".

Alcuni hanno raffigurato il tema della Primavera, altri "un abbraccio" rivolto ai giovani pazienti della Pediatria, qualcuno ha rappresentato la propria esperienza in ospedale. Come ha spiegato il dirigente scolastico Ic Carlo Fontana, ai cui fa riferimento la primaria, Davide Basano, il valore del prendersi cura è stato al centro della proposta di far realizzare disegni ai bambini della scuola per decorare gli ambienti di degenza della Pediatria dell’ospedale Fornaroli.

"Un'occasione in cui tutti i bambini, destinatari di cura da parte di genitori e insegnanti, dimostrano di saper ricambiare il bene ricevuto e che le cose belle esistono e si trovano nei piccoli gesti. Quello del prendersi cura è un ambito in cui come educatori siamo chiamati a stimolare i bambini in aggiunta allo sviluppo delle loro conoscenze e competenze Questa iniziativa è stata un’opportunità per fare rete perché il benessere è anche frutto di piccole attenzioni partecipate".

Il commento dell'ospedale

Medesima soddisfazione anche da parte del primario di Pediatria Fiocchi:

"Esporremo i lavori realizzati dagli alunni della Scuola Primaria Santa Caterina di Magenta nel nostro Reparto, nelle camere e negli spazi comuni. È davvero importante e significativo il legame che si è creato e che si sta rafforzando fra la Pediatria di Magenta e le realtà scolastiche, culturali e associative del territorio. Una rete virtuosa di iniziative, proposte e idee che contribuisce a disegnare un sorriso sul volto dei nostri giovani pazienti e a rendere più accogliente il nostro reparto".

Il direttore generale dell'Asst Ovest Milanese Francesco Laurelli, a nome di tutta la direzione strategica, ha espresso un ringraziamento particolare agli alunni e alle insegnanti della scuola primaria Santa Caterina e al Dirigente scolastico dell' Ic Carlo Fontana Davide Basano per la lodevole iniziativa.