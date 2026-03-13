Fontanelle riparate dopo gli atti vandalici, il sindaco: “Non si ripeta più”

Fontanelle dei parchi di San Vittore Olona riparate dopo gli atti vandalici.

Fontanelle dei parchi riparate dopo gli atti vandalici

Sono state riparate le fontanelle pubbliche che, a San Vittore Olona, erano state danneggiate da atti vandalici. Stiamo parlando di quelle che si trovano nei giardinetti di via Roma, nel Giardino di Annalena Tonelli (asilo nido) e al campetto di calcio di via Roma.

La rabbia del sindaco

“Siamo stati costretti a sostituire i vecchi rubinetti a pressione con quelli a leva nella speranza che non subiscano ulteriori episodi di inciviltà da parte di qualche malintenzionato – afferma il sindaco Marco Zerboni – Ricordiamo che l’acqua è un bene prezioso e quando un rubinetto di una fontanella pubblica viene asportato o deteriorato non si deve pensare solo al danno economico alla collettività ma anche allo spreco di una risorsa fondamentale per l’uomo. L’acqua è vita e sprecarla è veramente un danno sconsiderato contro l’ambiente e contro l’esistenza stessa della comunità. Ci auguriamo in futuro di non dover intervenire nuovamente per riparare ai danni prodotti da atti vandalici ma solo per l’ordinaria manutenzione del patrimonio comunale nei siti menzionati al riguardo , chiediamo ai fruitori degli impianti, maggiore responsabilità e curatela dei luoghi pubblici frequentati”.