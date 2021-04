Folla per l’ultimo saluto a Giuseppe Albetti

Tantissimi gli amici che si sono radunati oggi alle 15 all’Abbazia di Morimondo per l’ultimo saluto a Giuseppe Albetti

Tantissimi gli amici che si sono radunati oggi alle 15 all’Abbazia di Morimondo per l’ultimo saluto a Giuseppe Albetti, vinto dal Covid la scorsa settimana a 73 anni. Tanto che, per ospitare tutti, anche in considerazione delle normative anti Covid vigenti, molti si sono disposti occupando gli spazi dei chiostri dell’edificio religioso. Profonda del resto è stata l’impronta lasciata da Albetti ad Abbiategrasso e non solo.

Instancabile protomore di iniziative a sostegno del prossimo

La sua esperienza all’interno di Comunione e Liberazione lo ha visto negli anni protagonista di numerose iniziative di notevole valenza sociale, culturale, umana. Dalla fondazione di un asilo privato presso la propria abitazione alla collaborazione da protagonista con Famiglie per l’accoglienza, sino al grandissimo impegno ad Abbiategrasso con il Portico della solidarietà. Altre sue grandi passioni erano la montagna ed il canto, che avevano trovato il loro naturale approdo nelle attività dei Coristi degli Alpini di Abbiategrasso. Tutto l’Abbiatense si è stretto attorno alla moglie Giovanna, ai lori figli, al fratello Roberto, attuale vicesindaco e già primo cittadino di Abbiategrasso.