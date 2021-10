Nerviano

La vittima è stata elitrasportata all'ospedale di Legnano

Folgorato in una cabina elettrica. Ancora un grave incidente sul lavoro, questa volta a farne le spese è stato un uomo di 66 anni. L'episodio è avvenuto attorno alle 15 di questo pomeriggio, 15 ottobre, in un impianto di via IX novembre1989 a Nerviano.

Folgorato in una cabina elettrica. Ancora un grave incidente sul lavoro

Stava lavorando in una cabina elettrica quando qualcosa non ha funzionato, errore umano o guasto, ed il 66enne è rimasto folgorato, ferendosi gravemente ad un braccio ed al volto, massima urgenza, codice rosso. Nella giornata di oggi, un altro grave incidente aveva scosso la città, una caduta da un capannone nella frazione di Sant'Ilario.

I soccorsi

Nell'impianto nervianese, dove è successo quest'ultimo l'incidente, sono stati chiamati subito i soccorsi che sono arrivati in forze, elisoccorso compreso. E' proprio con questo mezzo che l'uomo è in trasporto verso l'ospedale di Legnano, in codice rosso, le sue condizioni sarebbero gravissime. Sul posto anche i Vigili del fuoco, la Polizia locale, i carabinieri di Nerviano e l'Ats. Sono in corso le verifiche del caso.