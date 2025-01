Fissata la data dei funerali di Nicola Gagliardi

Addio a Nicola Gagliardi, famoso scultore di San Vittore Olona: venerdì i funerali.

Nicola Gagliardi, i funerali

Tutto pronto per i funerali di Nicola Gagliardi, famosissimo scultore di San Vittore Olona scomparso la scorsa settimana all'età di 80 anni a causa di un malore: la cerimonia si svolgerà venerdì 17 gennaio 2025, alle 15, nella chiesa parrocchiale.

Gagliardi - autore di numerosissime opere in tutto l’Altomilanese e non solo e che aveva lavorato anche per la Fabbrica del Duomo di Milano, era mancato a causa di un malore mentre si trovava a Busto Arsizio. La Procura aveva disposto l’autopsia, eseguita nei giorni scorsi. Con lui se ne va uno dei personaggi più illustri del nostro territorio.