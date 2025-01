Addio a Nicola Gagliardi, storico e amato scultore

Addio a Nicola Gagliardi, celebre scultore di San Vittore Olona.

Addio a Nicola Gagliardi

Con lui se ne va un pezzo di storia non solo della comunità di San Vittore Olona ma di tutto il territorio e non solo: Nicola Gagliardi, celebre scultore sanvittorese, è mancato oggi, martedì 7 gennaio 2025, a causa di un malore. Aveva 80 anni. La sua arte lo aveva reso noto non solo in tutto l'Altomilanese e l'Italia ma anche facendolo conoscere davvero in tutto il mondo.

La sua storia

Gagliardi era cresciuto col nonno scultore e il papà artigiano del marmo. Nel 1967 il diploma all'Accademia di Brera. In tutta la sua vita ha creato sculture, ma non solo, spiccando in esposizioni collettive e mostre personali. Sono ben oltre 100 le opere d’arte sacra, statue, bassorilievi, altorilievi, medaglioni, busti che ha realizzato dall’inizio della sua attività e oltre 50 le opere pubbliche tra le quali monumento-fontana in travertino del 1967 dedicato Ai Marinai d’Italia a Castellanza, il grande busto in bronzo per don Ambrogio Gianotti per la chiesa di San Edoardo a Busto Arsizio, il busto del Cardinale Andrea Ferrari per la chiesa di Santo Stefano Ticino, due grandi statue di marmo rosa del Portogallo componenti il gruppo "Annunciazione" per la Chiesa Madonna della Speranza di Gallarate. E ancora le porte bronzee "Le beatitudini" per la chiesa parrocchiale di San Vittore Olona inaugurate nel 1997, poi i due altorilievi di marmo bianco di Carrara, "La scrittura e la Lettura", creati per l’Istituto Tirinnanzi di Legnano, ed inaugurati da Roberto Formigoni il 29 Settembre 2007. Lo stesso Governatore Formigoni il 20 gennaio 2010 ha inaugurato per l’ingresso di Oncologia all’Ospedale Sacco di Milano il bassorilievo di pietra dorata "Al di qua e al di là dell’albero". Dal 1984 Gagliardi ha lavorato con la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.

Sua ultima opera per la comunità sanvittorese è stata la riproduzione dell'atleta della Cinque Mulini, inaugurata nel 2024, e installata all'ingresso del paese, sul Sempione.

I commenti

"Una bruttissima notizia, ci stringiamo alla moglie e familiari in questo momento" il commento del sindaco Marco Zerboni.