Fiori, lettere e fotografie sul palo della luce di Corso Europa dove è morto Andrea

La notizia della morte di Andrea Scala, il ventenne rimasto coinvolto nel terribile incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri in Corso Europa all’angolo con via Serra a Rho, è arrivata nelle prime ore della serata, direttamente dall’ospedale di Niguarda dove alcuni degli amici più cari hanno raggiunto i genitori del ragazzo.

Una volta saputa la notizia del decesso centinaia di giovani hanno raggiunto il luogo dell’incidente dove sono rimasti fino a notte fonda

Una notizia terribile il decesso di Andrea che ha fatto partire subito un passa parola tra gli amici. In poco più di mezz’ora, erano circa le 22 di ieri sera, erano più di 100 i ragazzi che hanno raggiunto il luogo dell’incidente. Lacrime, urla e preghiere davanti a quel palo dell’illuminazione pubblica dove Andrea è andato a sbattere con la sua moto.

Processione di ragazzi per tutta la giornata di oggi sul luogo dell’incidente

Una processione di giovani proseguita anche nella giornata di oggi, martedì, con i ragazzi in silenzio che hanno depositato mazzi di fiori alla base del palo dell’illuminazione pubblica, attaccando anche poesie, messaggi e foto del loro amico scomparso improvvisamente

Un giovane con la passione per le moto conosciuto da tutti in modo particola nella frazione di Mazzo e nel quartiere San Pietro

Un giovane conosciuto da tutti in modo particola nella frazione di Mazzo e nel quartiere San Pietro di Rho, un ragazzo appassionato di moto che sul suo profilo instagram ha pubblicato diversi video di lui in sella alla sua inseparabile motocicletta mentre percorre le strade della città da solo oppure insieme agli amici.

Gli accertamenti della Polizia Locale proseguono su due fronti

Una tragedia quella della scomparsa di Andrea su cui da ore stanno lavorando gli agenti della Polizia Locale di Rho guidati dal comandante Antonino Frisone. Gli accertamenti proseguono su due fronti. Il primo riguarda la posizione esatta dei due veicoli al momento dell’impatto, della moto di Andrea e dell’auto posizionata al centro di Corso Europa pronta per svoltare in via Serra. Posizione dei due veicoli che secondo gli investigatori sarà determinante per ricostruire cosa sia accaduto. Il secondo sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero chiarire le traiettorie negli istanti precedenti allo scontro.

La donna al volante dell’auto è stata sottoposta all’alcoltest, risultando negativa

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due pattuglie. La donna al volante dell’auto è rimasta illesa ed è stata sottoposta all’alcoltest, risultando negativa. Nessuna responsabilità è stata al momento accertata.