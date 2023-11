Finto tecnico deruba un'anziana: via con fedi e orecchini d'oro

Ennesima truffa del falso tecnico.

Finto tecnico in azione a Cuggiono

A farne le spese una donna ultraottantenne residente a Cuggiono cui sono state sottratte le fedi e gli orecchini d’oro. Con la scusa della lettura del contatore, il sedicente tecnico dell'acqua è entrato in casa, e le ha detto che c’era un problema nelle condutture e che l’oro creava un contatto.

Il racconto della figlia della vittima

Susanna Rolfi, figlia della malcapitata, racconta:

"Era un uomo abbastanza alto che parlava perfettamente italiano ed è riuscito a farsi consegnare da mia mamma le fedi e gli orecchini che indossava. Continuava a girare per casa e quando la mamma l’ha visto in camera da letto ha avuto come un sussulto e mi ha chiamata; io urlavo al telefono che stavo chiamando i Carabinieri e mi sono precipitata a casa sua. Sono subito arrivate anche le forze dell’ordine ma dell’uomo non c’era più traccia, come dileguato. Fortunatamente non ha fatto del male a mia mamma quando si è accorto della telefonata. Lei era abbastanza confusa e nei lavelli della cucina e del bagno abbiamo trovato del liquido giallo, probabilmente gettato dall’individuo per far credere ci fosse qualche problema. Il mio appello è di non aprire a nessuno, bisogna stare sempre all’erta".