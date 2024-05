Finto tecnico dell'acqua e finto poliziotto derubano coppia di anziani: è successo a Canegrate.

Finto tecnico e finto poliziotto in azione

Hanno suonato alla porta dicendo di essere uno un tecnico dell'acqua e l'altro un appartenente ad una forza di Polizia. In realtà erano ladri che si sono spacciati per incaricati cercando (e riuscendo) a derubare le loro vittime. E' quanto successo in questi giorni a Canegrate, in via Pellico. In una delle abitazioni vi era una donna di 76 anni, insieme al marito. Quando si sono trovati di fronte ai due sono purtroppo caduti nella trappola.

Fuga con oro e soldi

Agli anziani è stato detto che i due dovevano effettuare dei controlli a causa di problemi nella rete fognaria. Così i due anziani sono stati inviati a prendere un sacchetto e riempirlo di oggetti in oro, mettendoci anche il portafoglio e soldi. E poi mettere tutto in frigo. Approfittando di un momento di disattenzione dei padroni di casa, i due malviventi hanno preso il bottino e sono scappati. Sul fatto stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Legnano.