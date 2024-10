Finti vigili tentano di derubare gli anziani, il sindaco: "Non aprite la porta e chiamate il 112"

Finti vigili in azione a San Vittore Olona, l'appello del sindaco.

Finti vigili in azione

Il Comune di San Vittore Olona mette in guardi i cittadini sulle truffe e furti avvenuti in paese. Nei giorni scorsi, infatti, alcuni sanvittoresi hanno ricevuto la visita di due individui, di cui uno si è spacciato per un agente della Polizia locale e e l'altro per un tecnico del gas.

Con la scusa di dover effettuare dei controlli, i due tizi si sono introdotti furtivamente in alcune abitazioni riuscendo poi a scappare con un bottino fatto di soldi e preziosi dei padroni di casa.

L'appello del sindaco ai concittadini

"Vogliamo avvisare la cittadinanza che non ci sono nè agenti di Polizia Locale nè tecnici di aziende di energia che stiano effettuando controlli - afferma il sindaco Marco Zerboni rivolgendosi ai concittadini chiedendo loro di prestare la massima attenzione a chi si presenta alla porta - Pertanto invitiamo la cittadinanza che dovesse essere oggetto di visita da parte di questi impostori ad avvisare immediatamente il comando dei Carabinieri al numero 112. E chiediamo di non aprire le porte a nessuno che non si conosca personalmente".

I consigli infatti sono sempre quelli: nel caso si avessero davanti persone sconosciuto occorre avvisare subito il 112 o la Polizia locale per permettere un loro intervento tempestivo sul posto.