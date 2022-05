L'Us San Vittore Olona al meeting bronze Lombardia

Le gare di atletica

Gli atleti di San Vittore Olona hanno partecipato al meeting che si è svolto a Varese.

Nella giornata di sabato 30 Aprile, l'Us San Vittore Olona, accompagnata da Marco Renda, Aurora Colombo, Silvia Di Meco e Cristina Di Meco, ha partecipato al CRL Meeting Bronze Lombardia, tenutosi a Varese.

Le prove delle ragazze

La prima a scendere in pista è stata la velocista Aurora Lisciandro nella distanza dei 200m. Parte titubante e l'accelerazione sul rettilineo finale vale un modesto 31.36, che ancora non le rende giustizia. In seguito, tocca ad Alice Sgarella, che per la prima volta si lancia alla conquista dei 200 m. Dopo una buona partenza segue a ruota le sue avversarie e prova a distendersi nella seconda parte di gara, conquistando il suo Personal Best con il tempo di 29.53.

Le gare dei ragazzi

Dopo le ragazze, è il turno di Matteo Renda, alle prime armi su una distanza così breve. Ancora inesperto sui blocchi di partenza, l'ex mezzofondista prova a difendersi come meglio può. All'uscita dalla curva si proietta sul rettilineo di arrivo e termina la sua impresa in 25.21, guadagnando il suo PB sui 200m. Nel tardo pomeriggio, come di consueto, scendono in pista i mezzofondisti Alessandro Perno e Gabriele Lisciandro, entrambi impegnati nella stessa serie dei lunghissimi 3000m.

Alessandro, ormai veterano della sua distanza preferita, riesce a mantenere un ritmo costante per tutta la competizione e taglia il traguardo con un buon 10:06.22, ottenendo il suo Season Best. Gabriele, non particolarmente in forma, prova a cimentarsi in questa ardua impresa. Dopo un energico inizio, in cui rimane ancorato al compagno, rallenta leggermente per trovare il suo passo: termina la sua corsa in 10:38.73, conquistando il suo PB.