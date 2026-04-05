“Finti tecnici dell’acqua in azione, non aprite la porta”: l’appello del sindaco di Turbigo ai concittadini.

“Finti tecnici dell’acqua in azione, non aprite la porta”

Il sindaco di Turbigo Fabrizio Allevi mette in guardi i cittadini: attenzione a chi suona alla vostra porta perchè sono in azione dei finti operatori dell’acqua.

“Sono state segnalate due persone, a bordo di una Golf bianca, che, spacciandosi per operatori dell’acqua e con la scusa di possibili contaminazioni, entrano nelle abitazioni e, dopo avere convinto le vittime a riporre denaro o gioielli nel frigorifero, fuggono con il bottino” ricorda il sindaco, che si appella ai concittadini: “Mi raccomando: non aprite e contattate subito il Comando Unico di Polizia Locale di Turbigo e Vanzaghello allo 0331.308931; gli agenti della Polizia Locale sono già sulle tracce dei truffatori”.

Come agiscono i malviventi

Quello a cui si sta assistendo in paese è un modus operandi che da anni viene segnalato in tutto il territorio: i ladri, che si spacciano per tecnici dell’acqua o comunque incaricati di effettuare dei controlli, riescono a entrare nelle case facendo credere di dovere svolgere delle verifiche. Spesso parlano di un inquinamento che ha colpito l’acqua e che potrebbe (cosa che in realtà è impossibile) causare della contaminazione dell’oro e dei preziosi presenti in casa, che chiedono di mettere in un angolo oppure anche nel frigorifero. Tutta una finta per poi afferrare il bottino e scappare.