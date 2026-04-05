L'APPELLO DEL SINDACO

“Finti tecnici dell’acqua in azione, non aprite la porta”

Il sindaco Fabrizio Allevi ha lanciato il suo appello ai concittadini

“Finti tecnici dell’acqua in azione, non aprite la porta”

Turbigo · 05/04/2026 alle 13:00

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“Finti tecnici dell’acqua in azione, non aprite la porta”: l’appello del sindaco di Turbigo ai concittadini.

“Finti tecnici dell’acqua in azione, non aprite la porta”

Il sindaco di Turbigo Fabrizio Allevi mette in guardi i cittadini: attenzione a chi suona alla vostra porta perchè sono in azione dei finti operatori dell’acqua.
“Sono state segnalate due persone, a bordo di una Golf bianca, che, spacciandosi per operatori dell’acqua e con la scusa di possibili contaminazioni, entrano nelle abitazioni e, dopo avere convinto le vittime a riporre denaro o gioielli nel frigorifero, fuggono con il bottino” ricorda il sindaco, che si appella ai concittadini: “Mi raccomando: non aprite e contattate subito il Comando Unico di Polizia Locale di Turbigo e Vanzaghello allo 0331.308931; gli agenti della Polizia Locale sono già sulle tracce dei truffatori”.

Come agiscono i malviventi

Quello a cui si sta assistendo in paese è un modus operandi che da anni viene segnalato in tutto il territorio: i ladri, che si spacciano per tecnici dell’acqua o comunque incaricati di effettuare dei controlli, riescono a entrare nelle case facendo credere di dovere svolgere delle verifiche. Spesso parlano di un inquinamento che ha colpito l’acqua e che potrebbe (cosa che in realtà è impossibile) causare della contaminazione dell’oro e dei preziosi presenti in casa, che chiedono di mettere in un angolo oppure anche nel frigorifero. Tutta una finta per poi afferrare il bottino e scappare.

Tu cosa ne pensi?