Finti tecnici del gas rubano soldi e oro a un anziano

Finti tecnici del gas in azione a Parabiago.

Finti tecnici del gas in azione

Hanno suonato alla porta dicendo di essere dei tecnici del gas ma in realtà erano ladri. Al padrone di casa, 84 anni, hanno detto che dovevano fare dei controlli. E' quanto successo in questi giorni a Parabiago. I malviventi, come detto, hanno inscenato dei controlli a causa di (inesistenti) problemi con il servizio gas. Una volta dentro la casa, hanno proseguito nel loro raggiro.

Il furto

Un volta dentro la casa, i due hanno detto al padrone di casa di radunare soldi e oro. Cosa che lo stesso ha fatto, prendendo 800 euro e alcuni monili d'oro. Approfittando di un momento di disattenzione dell'anziano, i due hanno afferrato il bottino e sono scappati. Sul caso indagano i Carabinieri della Compagnia di Legnano.