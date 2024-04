79enne accusato di furto, va in carcere...per pochi mesi

79enne di Inveruno finisce in carcere dopo un furto a Robecchetto con Induno: ad agosto avrebbe compiuto 80 anni e sarebbe stato impossibilitato a stare in cella.

79enne finisce in carcere dopo un furto

Ad agosto avrebbe compiuto 80 anni e, secondo la normativa, per lui non ci sarebbe stato il carcere ma i domiciliari. Solo che l'arresto è invece scattato in questi giorni e per l'anziano si sono spalancate le porte del carcere. La vicenda è quella di un 79enne di Inveruno, con precedenti, che i Carabinieri della Compagnia di Legnano hanno arrestato nei giorni scorsi dando esecuzione di un ordine di carcerazione emesso nei confronti dell'uomo che doveva scontare la pena di 1 anno e 9 mesi.

Il furto commesso

Per la giustizia, lui il responsabile del furto in un abitazione commesso il 15 maggio 2019 a Robecchetto con Induno: stando a quanto ricostruito, l'oggi 79enne avrebbe sottratto dei fornelli dalla casa di un conoscente (materiale poi riconsegnato ma nelle mani dell'uomo quando la vittima ha sporto denuncia).