Finti tecnici colpiscono i due appartamenti della stessa palazzina

Finti tecnici dell'acqua in azione a Castano Primo.

Finti tecnici, vittime due famiglie

Hanno colpito al primo e poi al secondo piano dello stesso condominio. E' quanto successo giovedì scorso a Castano Primo. In azione si sono visti due uomini, che hanno suonato alla porta dicendo di essere dei tecnici dell'acqua incaricati di effettuare dei controlli sulle tubature. E hanno scelto di colpire in una palazzina che si affaccia sulla via Cottolengo. Le prime vittime sono state una coppia di 84 anni. Hanno creduto alle parole dei due, facendoli entrare in casa: i malviventi hanno detto che nell'acqua vi era una sostanza inquinante e che per proteggere l'oro che vi era in casa, si sarebbe dovuto metterlo nel frigo. Cosa ovviamente falsa ma che gli anziani hanno fatta. I due, poco dopo, approfittando di un momento di distrazione dei padroni di casa, hanno afferrato il bottino e si sono allontananti.

Le seconde vittime

Ma prima di fuggire, i due finti tecnici hanno colpito anche al piano di sopra. E' qui che vive una coppia di 76enne: il copione è stato lo stesso e i due ladri sono riusciti a fuggire con oro e denaro contante. Sul caso stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Legnano.

In questi casi il consiglio è sempre lo stesso: non aprire mai la porta e chiamare immediatamente il 112 per permettere l'arrivo sul posto tempestivo da parte delle Forze dell'ordine.