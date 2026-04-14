Amga Legnano ha lanciato un appello ai cittadini dell’area del legnanese, segnalando un nuovo tentativo di truffa telematico attraverso sms.

Finti sms per problemi con la posizione Tari, occhio alla truffa

Alcuni cittadini dei Comuni del Legnanese hanno segnalato ad Amga di aver ricevuto un sms in cui si dice che la loro posizione Tari non sarebbe regolare. In questo messaggio viene poi fornito un presunto numero verde (che comincia con 895 e che, in realtà, è un numero a tariffazione speciale, che addebita a chi chiama costi ben superiori rispetto alla tariffa telefonica standard), che i cittadini dovrebbero contattare “con urgenza” per mettersi in regola “e non aggravare ulteriormente la loro situazione”.

L’allerta di Amga Legnano

Amga Legnano S.p.A. con il suo Ufficio Tributi ha dunque preso categoricamente le distanze da queste comunicazioni, che sono chiaramente dei tentativi di truffa.