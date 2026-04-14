Amga Legnano ha lanciato un appello ai cittadini dell’area del legnanese, segnalando un nuovo tentativo di truffa telematico attraverso sms.
Finti sms per problemi con la posizione Tari, occhio alla truffa
Alcuni cittadini dei Comuni del Legnanese hanno segnalato ad Amga di aver ricevuto un sms in cui si dice che la loro posizione Tari non sarebbe regolare. In questo messaggio viene poi fornito un presunto numero verde (che comincia con 895 e che, in realtà, è un numero a tariffazione speciale, che addebita a chi chiama costi ben superiori rispetto alla tariffa telefonica standard), che i cittadini dovrebbero contattare “con urgenza” per mettersi in regola “e non aggravare ulteriormente la loro situazione”.
L’allerta di Amga Legnano
Amga Legnano S.p.A. con il suo Ufficio Tributi ha dunque preso categoricamente le distanze da queste comunicazioni, che sono chiaramente dei tentativi di truffa.
“La nostra ripartizione Tributi, che gestisce la Tassa Rifiuti di dieci Comuni, per nussun motivo comunica con i cittadini attraverso sms. Le comunicazioni vengono effettuate sempre e solo attraverso lettera di posta ordinaria/raccomandata, oppure via email/ Pec – ha sottolineato la società in una nota – Invitiamo, pertanto, i cittadini a non rispondere a quel tipo di sms, a non comporre il numero che viene indicato e a non fornire dati personali, Iban, password o qualsiasi altro dato sensibile che possa favorire il tentativo di truffa”.