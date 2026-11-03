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Finte Forze dell’ordine derubano un’anziana: via con gioielli e soldi. E’ successo nel Castanese.

Finte Forze dell’ordine derubano un’anziana: via con gioielli e soldi

Hanno suonato alla porta dicendo di essere appartenenti alle Forze dell’Ordine che dovevano effettuare un sopralluogo dopo un furto. In realtà erano ladri che hanno teso una trappola a un’anziana signora. La donna, 80 anni e residente nel Castanese, ha purtroppo creduto davvero di trovarsi di fronte alle Forze dell’Ordine: i due uomini, una volta in casa, sono riusciti a farsi portare nella zona in cui era custodita la cassaforte. L’hanno aperta, scappano poi con gioielli e soldi.

Le indagini

Le indagini sono in corso: affidate ai Carabinieri della Compagnia di Legnano, vede i militari impegnati anche nell’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di risalire all’indentità dei ladri.