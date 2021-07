Finisce fuori strada con l'auto: 39enne gravissimo

Finisce fuori strada a bordo della sua Alfa Romeo e viene portato al Pronto soccorso in codice rosso.

Finisce fuori strada, gravissimo incidente a Paderno Dugnano

Gravissimo incidente stradale nel corso della notte tra sabato 24 e domenica 25 luglio 2021 a Paderno Dugnano. Erano le 3.20 quando, per cause in corso di accertamento, un automobilista di 39 anni che stava percorrendo viale Europa ha perso il controllo della propria vettura ed è uscito di strada, finendo la propria corsa nella banchina stradale alberata. Scattato l'allarme, la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce rossa cittadina e l'automedica, che hanno prontamente soccorso il ferito. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che è stato trasportato all'ospedale Niguarda in codice rosso. Sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni e i Vigili del fuoco, con l'autopompa serbatoio da Bovisio Masciago e il carro fiamma da Lissone.