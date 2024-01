Figlio litiga fuori dal locale, padre aggredisce i Carabinieri: arrestato

Lite tra giovani fuori da un locale di Legnano, il papà di uno dei ragazzi poi aggredisce i Carabinieri: arrestato, è di Busto Garolfo.

Prima una lite tra giovani, poi il papà di uno dei ragazzi che aggredisce i Carabinieri. E' quanto successo nella notte, a Legnano, all'esterno di un locale di via Verdi. E' qui infatti che era stata segnalata una lite tra giovani. Sul posto sono arrivati i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Legnano e una volante della Polizia di Stato. I militari, nel tentativo di portare la calma, sono stati però aggrediti da un 45enne, di Busto Garolfo, uno dei papà dei giovani che stavano litigando.

L'arresto

Il 45enne è stato immobilizzato e messo in sicurezza da parte dei militari. Per lui è scattato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale.