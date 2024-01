Fiamme nella ditta di vernici: tanto spavento

Poteva andare peggio, ma alla fine l'epilogo è stato meno tragico del previsto. Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato nella tarda serata di ieri, mercoledì 3 gennaio, all'interno di un capannone situato in via 1 maggio a Castano Primo.

L'intervento dei pompieri

Per cause che restano ancora da accertare, le fiamme sono divampate nell'impianto nel quale vengono prodotte vernici dove fortunatamente non era presente nessuno. L'intervento dei Vigili del Fuoco si è quindi rivelato immediato. I pompieri sono intervenuti con due autopompe e hanno estinto il rogo. Col passare dei minuti, l'emergenza è rientrata. Allertati anche i Carabinieri. In corso le indagini per appurare con certezza l'origine del rogo.