Un Distretto del Commercio anche a Sedriano e Vittuone

Un Distretto del Commercio Sedriano e Vittuone.

Questo l’obiettivo dell’incontro svolto dall’Amministrazione dei due paesi. Presenti i sindaci dei due paesi, Marco Re e Laura Bonfadini, e l'assessore agli Eventi sedrianese, Valentina Ceccarelli.

Un incontro che fa seguito a quello avvenuto la scorsa settimana tra gli amministratori di Sedriano e la Confcommercio Magenta-Castano Primo.

Ha spiegato il primo cittadino di Sedriano Marco Re:

Ha poi continuato:

"Fra le varie azioni possibili con questo strumento, valutiamo per Sedriano anche la possibilità di richiedere un finanziamento regionale, per mettere mano alla realizzazione di un nuovo parcheggio nell'area di fronte al cimitero, a servizio del mercato settimanale, oltre a richieste di fondi per migliorare strade e spazi pubblici dove vi sono esercizi commerciali".