Nel rogo sarebbe rimasto coinvolto un operaio, trasferito in codice giallo all'ospedale di Legnano. Sul posto i Vigili del Fuoco con mezzi da Rho, Corbetta ed Inveruno

Attimi di paura nella mattinata di oggi, martedì 12 maggio, per un incendio sviluppatosi in un reparto dell’azienda chimica “Marbo Italia” di Pogliano Milanese.

Fiamme nella ditta chimica, paura a Pogliano

Le fiamme si sarebbero sviluppate e circoscritte attorno ad un macchinario durante il ciclo di lavorazione.

Nel rogo, sarebbe rimasto coinvolto un operaio che è stato affidato alle cure del personale sanitario arrivato sul posto, con due ambulanze in codice rosso ed un’automedica. L’uomo è stato successivamente trasferito in codice giallo all’ospedale di Legnano.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che sono arrivati sul posto con mezzi dalle caserme di Rho, Corbetta ed Inveruno ed hanno provveduto immediatamente a mettere in sicurezza prima e a bonificare poi l’area interessata.

Presente sul posto anche la Polizia Locale di Pogliano e i tecnici dell’Ats per i rilievi del caso.