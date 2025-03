Fiamme in abitazione: evacuati i residenti, tanto spavento

Fiamme in abitazione a Parabiago : evacuati i residenti, solo tanto spavento.

L'allarme è scattato all'alba di oggi, domenica 23 marzo, all'interno di una abitazione ubicata in via Santarosa. Qui si è sviluppato un incendio che ha subito fatto scattare l'evacuazione dei residenti, tra cui un uomo, la compagna e un loro parente (tutti stranieri) e causato la distruzione del soggiorno. Alla fine non si sono registrati feriti.

Nessun ferito; sul posto un ampio dispiegamento di mezzi di soccorso

Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano, l'autoscala e l’autopompa di Legnano, quindi un'autopompa dei volontari di Inveruno e il polisoccorso. Nessuno degli abitanti è rimasto ferito o intossicato. All'arrivo dei Vigili del Fuoco di Legnano la casa era totalmente invasa dal fumo. Poi le squadre dei pompieri hanno estinto il rogo e messo in sicurezza l'edificio.