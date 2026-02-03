Paura nella serata di oggi, martedì 3 febbraio, in un'abitazione di via Manzoni a Parabiago, dove una donna è rimasta intossicata a seguito dello scoppio di un incendio ed è stata poi trasportata in ospedale a Legnano

Paura nella serata di oggi, martedì 3 febbraio, in un’abitazione situata nella zona tra via Gaio e via Manzoni a Parabiago, dove una donna è rimasta intossicata a seguito dello scoppio di un incendio ed è stata poi trasportata in ospedale a Legnano.

Fiamme in abitazione: donna intossicata trasportata in ospedale a Legnano

L’incendio è divampato intorno alle 19 in uno stabile che ospita al primo piano anche una ragazza con disabilità. A quel punto si è subito attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Legnano, il personale sanitario del 118 e le Forze dell’ordine.

Il rogo causato da un cortocircuito

Il rogo, causato probabilmente da un cortocircuito, ha visto trasportare una donna, rimasta intossicata dai fumi, al nosocomio legnanese. I pompieri l’hanno estinto rimettendo quindi in sicurezza l’area. Resta ora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.