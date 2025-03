Festeggiano una laurea poi si mettono a sparare nel centro del paese

Dopo aver festeggiato una laurea si mettono a sparare in centro al paese procurando paura e panico tra i passanti e i residenti di via Monsignor Paleari.

Panico tra i passanti e i residenti di via Paleari che hanno subito avvisato il 112

E' successo sabato nel tardo pomeriggio, a Pogliano Milanese, e i protagonisti sono due ragazzi residenti in paese. Appena hanno sentito gli spari alcuni cittadini hanno chiamato il 112, sono arrivate diverse segnalazioni, mentre un ragazzo ha anche ripreso la scena con un telefonino consegnandola poi alle forze dell'ordine.

Scattato l'allarme in via Paleari sono arrivati Polizia Locale e Carabinieri

Scattato l'allarme gli agenti della Polizia Locale del Comando Unico Nerviano - Pogliano e i Carabinieri della Compagnia di Legnano sono arrivati nel centro di Pogliano in pochi minuti, Gli autori del gesto avevano però già fatto perdere le loro tracce.

I responsabili sono due ragazzi, uno minorenne, residenti in paese

Gli agenti della Polizia Locale guidati dal comandante Stefano Palmeri ci hanno messo meno di 24 ore per trovare i responsabili. Si tratta, come detto di due ragazzi residenti in paese uno dei quali minorenni: entrambi sono stati indagati in stato di libertà con l’accusa di sparo in pubblica via. La pistola è stata sequestrata, insieme alle 90 cartucce a salve trovate in casa dei ragazzi.