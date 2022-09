Festa di Lealtà e Azione al polifunzionale, la replica dell'Amministrazione

Dopo il duro affondo dell'Anpi provinciale sulla concessione degli spazi del centro polifunzionale di Bareggio a "Lealtà e Azione" per la Festa del Sole andata in scena nel pomeriggio di ieri, sabato 24 settembre, è arrivata anche la replica dell'Amministrazione Comunale.

La Giunta guidata dal sindaco Linda Colombo, attraverso una nota ha infatti replicato al comunicato diramato dall'Anpi provinciale.

"Sappiamo che è stato affittato, ma non avendo richiesto il patrocinio, la richiesta viene gestita dagli uffici secondo il regolamento comunale per la richiesta degli spazi", hanno fatto sapere dal municipio, che sottolineano quindi che la richiesta dell'evento, non essendo patrocinato, non è passata in Giunta.