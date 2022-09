Festa di Lealtà e Azione al centro polifunzionale, le critiche dell'Anpi provinciale

Scoppia la polemica a Bareggio per la "Festa del Sole" di Lealtà e Azione, in corso di svolgimento oggi, sabato 24 settembre, al centro polifunzionale cittadino. A condannare il convegno e la decisione dell'Amministrazione di concedere l'uso del polifunzionale, l'Anpi provinciale che ha espresso il suo dissenso attraverso un comunicato.

A parlare è stato il presidente della sezione provinciale milanese dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, Roberto Cenati:

"Siamo venuti a conoscenza che a Bareggio, al Centro polifunzionale Martin Luther King, si svolge la Festa del Sole di Lealtà e Azione. La località era stata tenuta fino ad oggi nascosta. Condanniamo fermamente, unitamente alla Sezione Anpi di Bareggio, la decisione dell’Amministrazione Comunale per la concessione di uno spazio pubblico intestato a Martin Luther King, leader del movimento per i diritti civili, ad una associazione neofascista come Lealtà e Azione che si ispira al generale nazista delle Waffen SS Leon Degrelle e a Corneliu Codreanu, fondatore della Guardia di ferro rumena, movimento antisemita e ultranazionalista degli anni trenta. La presenza nel Comune di Bareggio di un gruppo i cui principi si contrappongono ai valori della Costituzione repubblicana, aggravata dal fatto che l’iniziativa si svolge proprio alla vigilia di un importantissimo appuntamento elettorale, è inaccettabile. E' doveroso compito delle istituzioni richiamarsi sempre ai principi ispiratori della nostra Carta Costituzionale nata dalla Resistenza".