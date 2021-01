Festa di Capodanno sul Garda: resort chiuso dalle Forze dell’ordine

I clienti avranno giusto il tempo di fare le valige perché l’hotel che ha organizzato la festa di Capodanno a Padenghe del Garda, ha dovuto chiudere, come deciso dalle Forze dell’ordine.

Festa di Capodanno sul Garda: resort chiuso

Una festa di Capodanno in barba al Dpcm e alle normative anti-Covid. E’ quella organizzata in un resort di Padenghe sul Garda e da ieri non si parla d’altro. Non sono bastate le scuse del gestore, Ivan Favalli, a placare la situazione. Le Forze dell’ordine hanno deciso di chiudere il resort a partire da domani, domenica 3 gennaio, dando giusto il tempo ai clienti di rientrare alle proprie abitazioni. Di conseguenza, anche le prenotazioni per i prossimi giorni sono state cancellate.

L’annuncio social

Ad annunciare i fatti e i provvedimenti stabiliti dalle Forze dell’ordine a seguito del bltiz è stato lo stesso Favalli con un post su Facebook.

“Avvisiamo tutti i clienti che le forze dell’ordine hanno disposto la chiusura dell’hotel a partire da domani dando il tempo ai clienti di organizzarsi per il rientro presso i loro domicili, inevitabilmente abbiamo cancellato le prenotazioni per i giorni successivi. Rispetto l’opinione di tutti chiedo solo di utilizzare l’educazione è non la volgarità in rispetto dei miei famigliari e dei nostri collaboratori”.