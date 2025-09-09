Festa del paese, intensificati i controlli “Smart”

Festa del paese in corso a Cornaredo, anche la squadra di Polizia Locale al lavoro per garantire sicurezza.

Polizia locale Cornaredo

Sono stati intensificati i controlli di Polizia Stradale, di sicurezza urbana e di polizia commerciale in queste prime settimane di settembre. In occasione della tradizionale festa del paese, a Cornaredo, sono state disposte diverse pattuglie a presidio dei luoghi di aggregazione e di assembramento.

Controlli commerciali

Controllati, inoltre, 4 esercizi commerciali. Sulle principali arterie del paese sono stati effettuati posti di blocco che hanno portato al ritiro di patente di molti automobilisti, oltreché una serie di sanzioni per la violazione di diverse norme al codice della strada. Verificato, altresì, il tasso alcolemico di alcuni conducenti.

Servizio Smart

La Polizia Locale di Cornaredo ha garantito, nei giorni scorsi, e nei precedenti pattugliamenti congiunti, 4 – 5 pattuglie, anche in borghese, con un organico composto 8 -10 operatori. Le Polizie Locali che partecipano ai servizi smart, per la sottoaggregazione della s.s. 11, con Cornaredo Capofila, sono Settimo Milanese, Pregnana Milanese, Vanzago e Arluno. I controlli proseguiranno, in orari diurni, serali e notturni, sino alla fine dell’anno, grazie al finanziamento di Regione Lombardia dedicato ai Servizi smart delle Polizia Locali.