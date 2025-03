Fervono i preparativi per il Carnevale cittadino

Anche a Bareggio torna il Carnevale e lo fa in grande stile. Con "Carnevale: come in un set" per quest'anno è infatti prevista una tre giorni dal 6 all'8 marzo che incontrerà sicuramente la gioia di grandi e piccini.

Tutto pronto a Bareggio per "Carnevale: come in un set"

Si parte già questo giovedì pomeriggio, alle 16.45, con la merenda all'oratorio di San Martino. Le prime vere iniziative saranno però previste venerdì al Cineteatro San Luigi, dove alle 15.30 si terrà lo spettacolo di magia "Abracadabra di Carnevale" a cura di ManuMagic e Mago Gerri. Sabato 8 marzo ci sarà invece il vero clou delle iniziative per il Carnevale, con la sfilata di carri per le vie della città. Ritrovo alle 14.15 nel parcheggio di via San Sebastiano, da dove la sfilata partirà alle 14.30 seguendo un percorso che transiterà in via San Sebastiano, via San Paolo, via Vittorio Veneto, via Sant'Anna, via Giovambattista Vico, via San Cristoforo, via Roma, via Girotti e via Matteotti, con arrivo finale in piazza Cavour dove ad attendere i carri ci sarà un Dj Set.

Ben due i concorsi previsti per il pomeriggio di sabato: quello per il disegno più bello, che premierà un cartellone per ogni ordine di classe partecipante, e quello per la maschera più bella, per il quale saranno premiate le categorie famiglia, bimbo e bimba e foto migliore. Sarà inoltre possibile acquistare i dolci di Carnevale e andare sulle giostre allestite in Corso Italia o nei campi sportivi gestiti dall'Usob Bareggio. In caso di maltempo, l'evento si terrà a partire dalle 15 nell'oratorio di San Martino di Bareggio.

Le iniziative sono patrocinate dal Comune e organizzate da Associazione Smile, Auser Bareggio, Protezione Civile Bareggio, Oratorio di San Martino, La Corte e parrocchia di San Martino.