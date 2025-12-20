Fermato vicino al cimitero con cocaina e hashish

I Carabinieri di Abbiategrasso hanno fermato un 24enne nei pressi del cimitero: aveva con se cocaina e hashish

Un 24enne è stato fermato dai Carabinieri di Abbiategrasso nei pressi del cimitero e, al termine della perquisizione, gli sono stati sequestrati hashish e cocaina

Il fermo

Il controllo dei Carabinieri della Stazione di Abbiategrasso è stato effettuato nei confronti di un24enne che si trovava nei pressi del cimitero comunale, durante un servizio di pattuglia sul territorio.

Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di droga già suddivisa in dosi: cinque involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 5 grammi e due involucri di hashish per un totale di circa 2,7 grammi.

La droga è stata sequestrata, mentre il giovane, un 24enne nato in Egitto, senza fissa dimora e risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per la violazione della Legge sull’immigrazione.