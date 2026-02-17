Fermato per un controllo: 15enne trovato con droga e tre proiettili

Fermato per un controllo dei Carabinieri: 15enne trovato a Nerviano con droga e tre proiettili.

E’ stato fermato per un controllo dai Carabinieri: addosso aveva della droga, a casa tre proiettili. E’ quanto successo la sera di sabato 14 febbraio 2025, a Nerviano. E’ qui che i militari erano impegnati in un normale controllo quando hanno fermato due giovani che stavano passeggiando in Piazza Italia. Uno di loro, 15 anni e residente in paese, è stato trovato con addosso dell’hashish, per la precisione 11 involucri dal peso complessivo di 17 grammi. Così i militari hanno provveduto a effettuare la perquisizione domiciliare: in un cassetto della scrivania in camera da letto del ragazzo, i Carabinieri hanno trovato tre proiettili calibro 22 (carabina).

La denuncia

Il 15enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura dei Minori di Milano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per possesso illegale di munizioni.