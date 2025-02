Fermato in auto per un controllo: aveva cocaina

Fermato in auto a Parabiago per un controllo: con sè aveva della cocaina.

E' stato fermato per un controllo. Ed è stato trovato in possesso di droga. E' quanto accaduto la sera di ieri, lunedì 17 febbraio 2024, a Parabiago. Erano circa le 21.30 quando i Carabinieri della Compagnia di Legnano si trovava no in via Santa Marita. Sulla stessa via, a bordo di una Fiat Panda, è transitato un 23enne, albanese, incensurato e domiciliato in città. Con sè aveva 16 involucri di cellophane contenenti in totale 10 grammi di cocaina. Ma aveva anche 850 euro in contanti.

La denuncia

Il giovane è stato denunciato a piede libero per possesso di sostanza stupefacente