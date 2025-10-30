Fermato in auto con droga e pistola a salve

Operazione in borghese nel centro del paese. Martedì pomeriggio, 28 ottobre 2025, gli Ufficiali della Polizia Locale di Abbiategrasso coordinati dal comandante Maria Malini, dopo aver notato un movimento sospetto tra due soggetti fermi al passaggio a livello di viale Mazzini, hanno fermato un veicolo dove all’interno hanno rivenuto una pistola e della sostanza stupefacente.

Tentava di occultare arma a salve e droga

L’uomo alla guida dell’auto, un diciottenne di origini egiziane residente ad Abbiategrasso, nel momento in cui gli Agenti gli intimavano l’alt era intento a maneggiare una pistola che teneva sul sedile passeggero e che resosi conto di essere stato sorpreso cercava di nascondere. A seguito della perquisizione sul veicolo, veniva rinvenuta inoltre della sostanza stupefacente di cui il ragazzo ha cercato di disconoscere il possesso. L’arma, priva del tappo rosso e quindi atta ad intimidire, risultata poi essere a salve è stata sequestrata unitamente alla sostanza stupefacente e l’uomo è stato denunciato per porto abusivo d’arma e la patente ritirata poiché in possesso di sostanza stupefacente durante la guida del veicolo.