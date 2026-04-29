Fermato in auto: addosso aveva cocaina, altra era a casa: fermato per un controllo a Dairago. Nei guai un 33enne di Busto Garolfo.

Fermato in auto, aveva cocaina

E’ stato fermato dai Carabinieri per un controllo, mentre si trovava a Dairago. Addosso aveva 2 grammi di cocaina. E’ quanto successo la mattina di mercoledì in paese, durante un posto di controllo. E’ così che un 33enne di Busto Garolfo è finito nei guai. L’uomo si trovava al volante di una Fiat 500 quando gli è stato intimato l’alt. Si è fermato. Oltre alla droga che aveva con sè, altra ne è spuntata fuori durante la perquisizione dell’abitazione: di cocaina ne aveva altri 12 grammi, insieme a 2mila euro in contanti.

La denuncia

Nei confronti dell’uomo è scattata la denuncia a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.