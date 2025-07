Sicurezza

Già noto alle forze dell’ordine trovato con 15 dosi di cocaina

Operazione anti droga. La scorsa settima un uomo di origini egiziane, H.H.M. di 28 anni, già conosciuto agli agenti del Comando di Via Trento, veniva fermato e denunciato per spaccio dalla Polizia Locale di Abbiategrasso dopo che aveva tentato la fuga.

Fuga tra le vie del centro

Il fermo è avvenuto dopo un inseguimento per le vie del centro di Abbiategrasso e terminato all’interno del parco della Repubblica, dove il soggetto si era liberato del borsello dove deteneva 12 grammi di cocaina suddivisa in 15 dosi ed una somma di denaro contante, provento dello spaccio. L’uomo a bordo di un monopattino elettrico veniva fermato dalla pattuglia della Locale in corso Matteotti in quanto privo del casco protettivo. Gli Agenti, avendolo riconosciuto, gli intimavano di far vedere cosa detenesse all’interno del borsello, ma anziché rispettare la richiesta si dava alla fuga.

Da qui è partito un inseguimento per le vie del centro sino al parco della Fossa dove il soggetto si liberava del borsello. Subito dopo, grazie all’ausilio tempestivo di una seconda pattuglia della Locale, l’uomo veniva fermato all’ingresso del parco della Repubblica mentre cercava di far perdere le sue tracce e portato negli uffici del Comando dove veniva denunciato a piede libero, mentre la sostanza stupefacente ed il denaro contante trovati nel borsello venivano sequestrati.