Fermato durante un controllo, in auto 12, 5 grammi di hashish e 2 grammi di ketamina

CRONACA

Guai per un 22enne di Rho fermato a un posto di blocco dagli agenti della Polizia Locale

Guai per un 22enne di Rho, conosciuto dalle Forze dell’ordine cittadine, che durante un servizio speciale di pattugliamento del territorio è stato fermato in Corso Europa, a un posto di blocco dagli agenti della Polizia Locale.

Durante la perquisizione trovati 12, 5 grammi di hashish e 2 grammi di ketamina

Una volta chiesti i documenti di circolazione del mezzo, gli agenti rhodensi hanno notato che l’uomo era abbastanza nervoso, hanno decisi quindi di effettuare una perquisizione all’interno del mezzo trovando 12, 5 grammi di hashish e 2 grammi di ketamina. Il giovane si è giustificato dicendo che si trattava di stupefacenti ad uso personale. Gli uomini guidati dal Comandante Antonino Frisone stanno in queste ore valutando la posizione del 22enne fermato in Corso Europa.

Servizi speciali di pattugliamento del territorio che dureranno tutta l'estate

Sevizi speciali di pattugliamento del territorio, ad opera della Polizia Locale, che proseguiranno per tutta l’estate in modo particolare nel corso dei giovedì sera con i negozi aperti ma anche nel fine settimane. Questo per una maggiore sicurezza.

In arrivo sei nuovi agenti al Comando di Polizia Locale

Un comando quello di Rho che dal prossimo mese di settembre vedrà l’arrivo di sei nuovi agenti che entreranno a far parte del gruppo comandato da Frisone. Comando che in questo modo raggiungerà le 50 unità e potrà puntare alla realizzazione di nuovi interessanti progetti come quello dei fondi ministeriali messi a dispsizione per implementare la videosorveglianza sul territorio.