In una zona periferica che il personale del Comando Unico di Polizia Locale di Turbigo e Vanzaghello ha fermato in questi giorni un’auto che si aggirava in maniera sospetta.
Fermato dalla Polizia Locale: trovato con coltello, contanti e cellulari
Il tempo, allora, di bloccarla ed identificare le due persone a bordo, di cui uno già con precedenti, ed ecco che sulla stessa vettura gli agenti in quel momento in servizio hanno trovato un coltello, denaro contante, tre telefoni cellulari e anche alcuni documenti.
Tutto il materiale rinvenuto è stato, quindi, messo sotto sequestro, mentre il conducente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, per ulteriori indagini.
E nel frattempo sono in corso altre verifiche, per avere un quadro più preciso della situazione.