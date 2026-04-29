Fermato dai Carabinieri: consegna droga, soldi e un bastone con catena. E’ successo a Turbigo.

Fermato dai Carabinieri: consegna droga, soldi e un bastone con catena

Quando i Carabinieri lo hanno fermato, ha consegnato subito la droga che aveva con sè, così come i soldi e un bastone con tanto di catena. E’ quanto successo venerdì 24 aprile 2026 a Turbigo, in località Tre Salti. Erano le 16 quando i militari hanno identificato un 27enne, marocchino, senza fissa dimora e irregolare, che era fermo in auto. Quando gli è stato chiesto di scendere dal veicolo, il 27enne ha subito consegnato 35 dosi di cocaina per un totale di 20 grammi e 940 euro in contanti. Ma non solo: agli uomini dell’Arma ha anche dato un bastone, con tanto di catena fissata all’estremità, che ha detto essere un oggetto che utilizzava per difendersi. Anche la vettura, sulla quale sono in corso le indagini, non era di proprietà dell’uomo.

L’arresto

L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: arresto convalidato e per lui è stato disposto il divieto di dimora nelle province di Milano e Varese. Per lui anche denuncia essendo irregolare.