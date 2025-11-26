Fermato camion con 7mila profumi contraffatti

La Guardia di Finanza ha intercettato a Cornaredo un camion contenente quattro bancali di articoli di profumeria risultati contraffatti.

Profumi contraffatti

I Finanzieri del Comando Provinciale di Milano, nell’ambito dell’intensificazione delle attività a contrasto dei traffici illeciti e del controllo economico del territorio hanno sottoposto a sequestro 6.975 profumi contraffatti, riproducenti i marchi di prestigiose case di alta profumeria italiane e internazionali.

Quattro bancali

In particolare, i militari della Compagnia di Rho hanno fermato un autoarticolato proveniente dall’Est europeo nei pressi della zona industriale di Cornaredo, individuando a bordo del mezzo quattro bancali di articoli di profumeria pronti per la commercializzazione.

Guardia di Finanza

Dai successivi controlli è emerso che i prodotti, del tutto simili agli originali ed alcuni dei quali confezionati in cofanetti regalo, recavano segni distintivi mendaci ed etichette con falsi loghi di noti brand, oltre che codici a barre destinati a simulare la genuinità degli articoli. I falsi prodotti sono stati quindi sequestrati per i reati di introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi, commercio di beni realizzati con usurpazione di titoli di proprietà industriale e ricettazione. L’intervento ha permesso di bloccare l’immissione sul mercato dei prodotti non originali in vista delle festività natalizie.