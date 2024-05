Fermato a Garbagnate il 55enne che ha ridotto in fin di vita la moglie

Aveva preso a martellate e soffocato la moglie il 55enne albanese, Vangjush Tavanxhiu, fermato a Garbagnate milanese domenica 19 maggio a Garbagnate Milanese.

Fermato a Garbagnate il 55enne che ha ucciso la moglie

L'uomo è accusato del tentato omicidio e maltrattamenti della moglie per averla presa a martellate, soffocata e staccato a morsi il padiglione di un orecchio. L'aggressione era avvenuta il 25 aprile nella casa della coppia a San Mauro Pascoli (Forli' Cesena).

Il 55enne, che era in fuga dal giorno dell'aggressione per cui la donna ha riportato una prognosi di 30 giorni, e' stato portato al carcere di San Vittore in attesa dell'udienza di convalida. E' accusato anche di maltrattamenti familiari aggravati dalla presenza della loro figlia minore.