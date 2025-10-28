Fermati lungo la strada: uno era latitante, l’altro aveva droga

E' successo lungo via Delle Querce; uno era colpito da un ordine di carcerazione per spaccio, l'altro aveva addosso della cocaina

Fermati dai Carabinieri lungo la strada a Vanzaghello: uno era ricercato, l’altro aveva droga.

I Carabinieri della Stazione di Castano Primo li hanno notati subito: si trattava di due soggetti che si muovevano in modo sospetto nella zona di via Delle Querce, a Vanzaghello. Così li hanno fermati, disponendo un controllo su entrambi. E’ quanto successo in paese nelle scorse ore.

Arresto e denuncia

Si trattava di un marocchino di 21 anni e di un italiano di 36. Il primo, dagli accertamenti effettuati dai militari, è risultato essere un latitante: su di lui vi era un ordine di carcerazione cautelare per spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso a Pavia tra il 2024 e il 2025, per lui è scattato l’arresto; il 36enne è stato trovato in possesso di un grammo di cocaina ed è stato segnalato in Prefettura.