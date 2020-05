FedEx Lainate, da ieri presidio dei lavoratori

FedEx Lainate, da ieri è cominciato il presidio fuori dai cancelli di via Garbagnate 59 che durerà fino a quando non verranno riassunti gli 11 lavoratori licenziati nelle scorse settimane.

FedEx Lainate, presidio in via Garbagnate

Tornano a protestare i lavoratori della FedEx, dopo lo sciopero dell’8 maggio scorso. Si tratta dei lavoratori assunti dalla Orion Logistic, una società cooperativa che fa parte del Consorzio Metra. La cooperativa ha l’appalto che sta per scadere e dovrebbe rinnovarlo per altri due anni. Il presidio continuerà fino a quando non saranno riassunti gli 11 lavoratori.

