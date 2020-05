Tnt-Fedex, sciopero allo stabilimento di Lainate

Tnt-Fedex, braccia incrociate oggi, nel tardo pomeriggio, allo stabilimento della Tnt-Fedex di via Garbagnate 59, a Lainate.

Tnt-Fedex, braccia incrociate a Lainate

I lavoratori della società logistica hanno scioperato per rivendicare il loro posto di lavoro. Una protesta pacifica,

rispettando tutte le nuove norme sanitarie imposte dall’emergenza Coronavirus. Mantenendo le distanze, quindi, e con l’uso delle protezioni, commentano i rappresentati del Sol Cobas. Si tratta dei lavoratori assunti dalla Orion Logistic, una società cooperativa che fa parte del Consorzio Metra. La cooperativa ha l’appalto che sta per scadere e dovrebbe rinnovarlo per altri due anni.

Undici licenziati la scorsa settimana

Sono 60 gli autisti che lavorano nell’impianto lainatese, e undici sono stati licenziati la scorsa settimana. Erano quello che rimaneva del sindacato. Questi lavoratori, che nelle ultime settimane si stavano battendo per avere mascherine e igienizzanti, per contrastare la diffusione del virus, erano passati alla Orion due anni fa e lavorano alla Tnt da oltre dieci anni. Per questo oggi i lavoratori hanno incrociato le braccia, per farsi ascoltare.

Torna alla home