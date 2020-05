Fase due, conclusa la seconda distribuzione di mascherine FOTO

Fase due, conclusa la seconda distribuzione di mascherine a Canegrate. Tanti i volontari che hanno collaborato per la buona riuscita dell’operazione.

Fase due, conclusa la seconda distribuzione di mascherine

L’Amministrazione sottolinea nuovamente il valore della collaborazione nella comunità canegratese: “Si è conclusa la seconda distribuzione di mascherine, porta a porta, per tutte le famiglie.

All’operazione mascherine, apertasi con la prima distribuzione ai primi di aprile e ripresa nella prima settimana di maggio, hanno collaborato: Protezione Civile, Corpo Musicale Cittadino, Controllo del Vicinato, oratorio, FIAB, cittadini volontari, i membri della Giunta, i consiglieri Christian Fornara e Annalisa Sormani.

Riportiamo alcune immagini di questa esperienza, modificate come se fossero disegni commemorativi di una vicenda antica e quasi mitica. Così vogliamo che diventi nel tempo l’emergenza Covid-19: ricordo di una storia passata, superata con l’impegno di tutti.

Un grazie a tutti per la collaborazione, è bello lavorare insieme”.

