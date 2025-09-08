Farmacie assaltate dai ladri nella notte

Farmacie assaltate nelle notte: è successo a San Vittore Olona e Canegrate.

Farmacie assaltate, caso a San Vittore Olona

Una vetrata distrutta. Così si è presentata la Farmacia di Piazza Italia a San Vittore Olona la mattina di oggi, lunedì 8 settembre 2025. Nella notte infatti i ladri avevano visitato il negozio: dopo aver infranto la vetrata, i malviventi sono entrati nel negozio dal quale hanno preso alcuni soldi (bottino da quantificare) per poi fuggire.

Caso anche a Canegrate

Sempre stanotte i ladri hanno tentato il furto anche alla farmacia Simonatti di via 4 Novembre: i balordi sono arrivati all’esterno dell’attività, hanno iniziato a forzare la vetrata con un cacciavite danneggiandola. Poi se la sono data a gambe levate. Sui due episodi indagano i Carabinieri.

