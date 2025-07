Fanno a pugni sul treno: convoglio bloccato in stazione

LITE TRA DUE UOMINI

La lite è scoppiata tra due uomini, uno sembrava ferito gravemente. Sul posto l'ambulanza della Croce Azzurra Buscate, l'automedica e la Polizia di Stato

Fanno a pugni sul treno, convoglio bloccato alla stazione ferroviaria di Legnano.

Pugni sul treno

Momenti di paura quelli che si sono vissuti poco fa su un treno arrivato alla stazione ferroviaria di Legnano. Intorno alle 16 di oggi, giovedì 17 luglio 2025, infatti, vi è stata una lite all'interno di un convoglio: a discutere, e poi passare alle vie di fatto, sono stati due extracomunitari. Uno avrebbe sferrato un forte pugno nei confronti dell'altro.

I soccorsi e il treno fermo

Sul posto, in codice rosso, è arrivata l'ambulanza della Croce Azzurra di Buscate con l'automedica e la Polizia di Stato. L'uomo è stato soccorso e portato in ospedale in codice giallo. Così come da annunci della circolazione ferroviaria, il convoglio è rimasto fermo in stazione per permettere l'intervento degli agenti e dei soccorritori, causando qualche minuto di ritardo nella circolazione stessa.